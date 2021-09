Options du sujet Imprimer le sujet

Un conducteur pas très concentré sur sa conduite

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13208 Karma: 7725 On se demande pourquoi... Ah ! Bonjour madame !



J'aime bien la manière dont il se replace et regarde l'agent comme s'il ne s'était rien passé.





Tags : voiture, barrière, mur, accident, fellation, pipe, femme

Contribution le : Aujourd'hui 11:48:19

Ubbos Re: Un conducteur pas très concentré sur sa conduite 0 #4

Je suis accro Inscrit: 11/12/2015 23:22 Post(s): 1219 Karma: 850 Mince, la tuile, la pauvre qui a fait tomber sa boucle d'oreille pile à ce moment, elle a du donner un coup de tête au volant en voulant la ramasser

Contribution le : Aujourd'hui 13:03:49