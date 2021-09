Options du sujet Imprimer le sujet

VLC et barre des tâches

Une petite question pas très importante :

Comment mettre les icônes |<< ▶ >>| dans la miniature de VLC dans la barre des tâches ?

J'ai souvenir d'avoir vu ça par le passé, c'est assez pratique je trouve... J'ai fouillé dans VLC sans trouver, je me demande si c'est pas Windows qui gère ça... (Rien trouvé non pus côté Windows)

https://i.ibb.co/VWCcfBm/c.jpg



