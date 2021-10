Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un léopard attaque une femme en périphérie de Mumbai 3 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13216 Karma: 7752



Contribution le : Aujourd'hui 09:20:37

alfosynchro Re: Un léopard attaque une femme en périphérie de Mumbai 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9287 Karma: 4110 @-Flo- il semble qu'il y ait un problème avec l'intégration de la vidéo.

Elle n'apparaît, chez moi, que sous le cadre réponse ; c'est à dire pendant que j'écris ceci.

Mais quand ça revient à la page principale du topic, plus de vidéo... ?

Contribution le : Aujourd'hui 09:30:01

FMJ65 Re: Un léopard attaque une femme en périphérie de Mumbai 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12946 Karma: 4009

On notera l'usage excessif de la cane ! Bah, il voulait seulement jouer !On notera l'usage excessif de la cane !

Contribution le : Aujourd'hui 10:14:19