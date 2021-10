Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Quand tu ne remarques pas les signaux que t'envoie ton amie

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13220 Karma: 7765 Une lionne essaie de faire comprendre à un lion qu'elle aimerait que leur relation passe un cap. Mais les signaux qu'elle envoie ont l'air d'être trop subtils pour lui.





Contribution le : Aujourd'hui 17:36:00

deepo Re: Quand tu ne remarques pas les signaux que t'envoie ton amie

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 740 Karma: 397 "écoute, je voudrais pas casser une si belle amitié, on vit dans le même enclos, on se voit tout les jours, ca ne ferait que compliquer les choses

Contribution le : Aujourd'hui 17:55:51