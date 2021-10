Des "villageois" apprécient les chants grégoriens

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9288 Karma: 4110



J'aime bien le vieux qui fait un signe de croix à 4:18 Des villageois (c'est comme ça qu'ils se définissent) réagissent à leur première écoute de chants grégoriens (masculins et féminins)Ils ont une chaine Youtube dans laquelle ils réagissent à toutes sortes de choses.A partir de 2:00Villagers React To Gregorian Chant - "Dies Irae" ! Tribal People React To Gregorian ChantJ'aime bien le vieux qui fait un signe de croix à 4:18

Contribution le : Aujourd'hui 17:39:18