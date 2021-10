Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une terrasse en bois s'effondre sous un couvreur 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44738 Karma: 21685 Un couvreur empile des bardeaux de toiture sur une terrasse en bois surélevée qui finit par s'effondrer. Heureusement, il n'a pas été blessé.





Heavy Stack Has Unexpected Consequences || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 20:21:44