Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44740 Karma: 21695 L'explosion d'une baleine morte flottant à la surface de l'eau au large de la côte californienne.





Whale Explodes!

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1324 Karma: 769 A regarder avant de passer à table.

Je m'installe Inscrit: 03/11/2004 10:54 Post(s): 436 Karma: 608 Toute sa vie elle cétacé,

Elle a fini par exploser…

