Quand tu te crois au bowling, mais que t'arrives au péage.

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4656 Karma: 3727 Un mec défoncé ricoche sur les plots de la gare de péage dans le Staffordshire, UK.

Les faits datent d'Aout 2020, mais la police vient d'en publier les images. Attention c'est tout de même violent !

Pas de blessés graves. 14 mois de prison avec sursis et 3 ans d'interdiction de conduire pour le camé.





Wild crash footage prompts drug-driving warning

Contribution le : Aujourd'hui 11:24:42