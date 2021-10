Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Jeu risqué aux fléchettes 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44747 Karma: 21715 Un gars pose sa main sur une cible de fléchettes...



Contribution le : Aujourd'hui 16:32:10

gazeleau Re: Jeu risqué aux fléchettes 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4665 Karma: 3734 et vu comme ils exultent, c'était pas gagné.

Contribution le : Aujourd'hui 16:59:03

FMJ65 Re: Jeu risqué aux fléchettes 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12972 Karma: 4013 Il est nul ! Même moi j'aurais réussi à toucher la main !

Contribution le : Aujourd'hui 17:54:26