Options du sujet Imprimer le sujet

SEB93 "Touche pas à mon poste" en 1985. 2 #1

Je suis accro Inscrit: 01/09/2008 18:32 Post(s): 579 Karma: 760



C'est l’expérience qu'ont vécue une vingtaines de famille du quartier de l'Ormetteau à Créteil en 1985, mais pour eux c'est le poste de télévision qu'ils ont abandonné.

On voit ici plusieurs témoignage qui ne laissent pas indifférent.





1986 : Touche pas à mon poste ! | Archive INA





ps: Pour la date j'imagine que la diffusion du reportage se passe en 1986 (date sur la vidéo), mais je précise plus haut que cela ce passe en 85 car ils parlent du match de foot Juventus/Liverpool tristement connu à cause du drame du Heysel (29 mai 1985) Et vous? Seriez-vous prêts à abandonner Koreus pour 1 mois ?C'est l’expérience qu'ont vécue une vingtaines de famille du quartier de l'Ormetteau à Créteil en 1985, mais pour eux c'est le poste de télévision qu'ils ont abandonné.On voit ici plusieurs témoignage qui ne laissent pas indifférent.1986 : Touche pas à mon poste ! | Archive INA

Contribution le : Aujourd'hui 22:08:35