Visu des cables sous-marins

Après être allé voir son repo github (le code qui a permis de générer cette visualisation), j'ai trouvé cette page qui présente une carte interactive de ces cables : Quand on se connecte sur un site étranger (la plupart quoi, mais pas koreus par exemple :P) toutes nos données passent dans des cables de fibres optiques qui traversent l'océan. Tyler Morgan-Wall en a fait une visualisation sympa :Tyler Morgan-Wall - New #dataviz! The Earth's submarine fiber optic cable network, visualized in #RStats with #rayrender. Code: Rayrender Github:Lien vers le tweet initial : https://twitter.com/tylermorganwall/status/1440669533157556227 Après être allé voir son repo github (le code qui a permis de générer cette visualisation), j'ai trouvé cette page qui présente une carte interactive de ces cables : https://www.submarinecablemap.com/

Contribution le : Aujourd'hui 00:40:19