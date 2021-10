Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Gros leak sur Twitch , changez vos mots de passe #1

Webhamster





Le code source, les mots de passes et les revenus des streamers ont fuite, tout ça disponible dans un torrent de 130go déposé sur 4chan

Contribution le : Aujourd'hui 15:15:23

Adr1enb Re: Gros leak sur Twitch , changez vos mots de passe #2





Mais leak incroyable en tout cas

L'intégralité du code source c'est du jamais vu

Tous les paiements fait aux streameurs.. Je l'aurai plutôt mis dans Jeux VidéoMais leak incroyable en tout casL'intégralité du code source c'est du jamais vuTous les paiements fait aux streameurs..

Contribution le : Aujourd'hui 15:22:06