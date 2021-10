Crash d'un avion + Raton laveur vs Chips

Options du sujet Imprimer le sujet

La réaction d'un raton laveur après avoir senti une chips.



Un avion biplan Boeing-Stearman PT-17 se crashe sur une route à Winnie, au Texas, après avoir décollé depuis cette même route et percuté un lampadaire ainsi qu'une ligne électrique au cours du festival Rice Festival Parade. Le pilote n'a été que légèrement blessé.

La réaction d'un raton laveur après avoir senti une chips.

