Options du sujet Imprimer le sujet

lithit [Trailer] Psycho Goreman 1 #1

Je suis accro Inscrit: 25/07/2013 03:40 Post(s): 1621 Karma: 3201 Une petite pépite qui sent bon les années 80 aux allures de film série b mais qui est en fait une super comédie horreur/SF. Mention spéciale pour la gamine qui joue Mimi , elle déchire tout!





PG: Psycho Goreman - OFFICIAL TRAILER

Contribution le : Aujourd'hui 20:38:20