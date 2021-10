Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Une femme échappe à la police dans une ruelle. 1 #1

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 499 Karma: 711 Dans une ruelle, un groupe de personne est poursuivit par la police(?). L'une d'entre elles va faire semblant de laver la vaisselle pour tromper les agents.





Contribution le : Aujourd'hui 21:17:42