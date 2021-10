La métamatière et ses fondements

Slip de Bain Inscrit: 03/04/2012 09:18 Post(s): 95 Karma: 88

Les fondements de la croyance à l'univers de métamatière, sa symbiose avec l'univers de matière et sa relation avec les humains sont les suivants :



Deux univers distincts, éternels, égaux en puissance et en valeur, vivent en symbiose depuis l'éternité et pour l'éternité en s'échangeant leur énergie.

- un univers fait de matière et animé par l'instinct. Celui dans lequel nous vivons notre vie de tous les jours.

- un univers fait de métamatière et animé par l'intelligence. Celui dans lequel nous nous voyons vivre dans nos rêves et dans lequel nous nous verrons vivre après la mort de notre corps de matière pour l'éternité.



Deux univers et seulement deux. Pas un de plus.



Les univers ne sont pas parallèles. Ils sont adjacents. Ils sont reliés par un seul et unique point de passage. Par ce passage transitent toutes les énergies nécessaire à la super symbiose des univers. Un flux incessant d'instinct venant du Matériel en direction du Métamatériel et d'intelligence venant du Métamatériel et direction du Matériel.



L'espèce humaine et l'espèce esprit se situent de part et d'autre de ce point de passage. L'espèce humaine coté univers de matière et l'espèce esprit coté univers de métamatière. Elles sont chargées du transfert des énergies symbiotiques. Les humains transfèrent l'instinct du Matériel et reçoivent l'intelligence métamatérielle. Les esprits transfèrent l'intelligence métamatérielle et reçoivent l'instinct matériel.



D'autres univers faits de matière ?

Non ! L'univers de matière rassemble toute la matière découverte et à découvrir.



D'autres univers faits de métamatière ?

Non plus ! L'univers de métamatière rassemble toute la métamatière découverte et à découvrir.



Des univers faits d'un mélange de matière et de métamatière ?

Impossible ! La matière et la métamatière ne se mélangent pas.



Le Big-bang n'a jamais existé ou bien il n'est pas la naissance de l'univers de matière. Cet univers n'a ni commencement ni fin. Son processus est une ronde. Le Terrien y est entré et en sortira au passage.

