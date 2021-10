Options du sujet Imprimer le sujet

Joli spectacle de montgolfières dans le ciel d'Albuquerque

Joli spectacle de montgolfières dans le ciel d'Albuquerque





Albuquerque International Balloon Fiesta 2021 || ViralHog

Wiliwilliam Re: Joli spectacle de montgolfières dans le ciel d'Albuquerque

Nouvelle stratégie de distribution de Mr. White

C'est impressionnant!



J'ai toujours trouvé un côté angoissant dans les montgolfières. Nouvelle stratégie de distribution de Mr. WhiteC'est impressionnant!J'ai toujours trouvé un côté angoissant dans les montgolfières.

papives Re: Joli spectacle de montgolfières dans le ciel d'Albuquerque

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5821 Karma: 2027

Et à Albuquerque, les week-ends, ils sortent leurs voitures excentriques mais toujours bien soignées, comme des petites voitures avec de roues de tracteurs, ou une voiture qui semble montée sur des échasses ou avec un système de suspension qui, dans un virage met la carrosserie presque perpendiculaire à la route, et bien d’autres. C’est une tradition annuelle, grand meeting de montgolfières avec des modèles très surprenants, on est en AmériqueEt à Albuquerque, les week-ends, ils sortent leurs voitures excentriques mais toujours bien soignées, comme des petites voitures avec de roues de tracteurs, ou une voiture qui semble montée sur des échasses ou avec un système de suspension qui, dans un virage met la carrosserie presque perpendiculaire à la route, et bien d’autres.

