Koreus Arrestation du youtubeur Vitaly Zdorovetskiy à Miami Beach 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71648 Karma: 34035





YouTuber Je suis allé voir sa chaine YouTube, ça fait plus d'un an qu'il n'est pas actifYouTuber Vitaly Zdorovetskiy Arrested in Miami Beach

Contribution le : Aujourd'hui 09:12:57

Wiliwilliam Re: Arrestation du youtubeur Vitaly Zdorovetskiy à Miami Beach 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32449 Karma: 10509 Sur la vidéo il est marqué que ça a été filmé en avril 2020.

Il aurait rompu 1 mois avant.



J'en ai profité pour voir son évolution entre ses débuts et la "fin".

Visiblement ses prot' lui sont montées jusqu'au cerveau.

Contribution le : Aujourd'hui 09:49:45