Options du sujet Imprimer le sujet

Vassili44 Avez-vous été conçu dans un lit Ikea ? 1 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 859 Karma: 1050



Le Monde essaie, à travers un travail d'investigation et de recherches, de trouver l'origine de cette affirmation : 1 Européen sur 10 aurait été conçu dans un lit Ikea.

Contribution le : Aujourd'hui 23:39:05