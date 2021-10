Campagne Hadopi de 2011 sur les futur succès audiovisuels

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3878 Karma: 1001





Il y a 10 ans, la HADOPI avait lancé une campagne de sensibilisation sur le téléchargement illégal en imaginant les succès ciné/TV/musicaux dans les années 2020. Déjà moqué le jour de sa sortie (surtout en allant à fond dans les clichés), la campagne à salement vieillie maintenant qu'une partie des années mentionnées sont atteintes (et nous faisant prendre un méchant coup de vieux...).





L'Hadopi lance une campagne de communication



Remerciement à Misterfox qui à remonté cette campagne "d'information" :





