Options du sujet Imprimer le sujet

mawt1 Dialogue d'un PNJ dans un Oblivion très réaliste - Un bison se coince la tête dans une voiture 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6203 Karma: 1742





Oblivion NPC dialog







Plus d'infos : Attention ca peut faire mal aux oreille à partir de 0:05Oblivion NPC dialogPlus d'infos : https://www.lapresse.ca/actualites/2021-10-11/parc-omega/la-tete-d-un-bison-coincee-dans-une-voiture.php

Contribution le : Aujourd'hui 19:14:36