Options du sujet Imprimer le sujet

Vassili44 Un homme qui tire vraiment très vite 2 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 861 Karma: 1059

Fastest Gun that ever lived

Contribution le : Aujourd'hui 21:37:37

iLikeTurtles Re: Un homme qui tire vraiment très vite 1 #2

Je suis accro Inscrit: 20/12/2007 22:59 Post(s): 1434



Bob Munden Balloons haha intéressant. le mec est pas très modest mais sacrément rapide. Il a du se tirer 2,3 balles dans le pied non ?Bob Munden Balloons

Contribution le : Aujourd'hui 21:52:23

gazeleau Re: Un homme qui tire vraiment très vite 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4708 Karma: 3809 Il tire dans l'axe du cameraman. Pas très secure tout ça.

bon il doit tirer des boulets qui doivent tomber à 50 mètres, mais quand même.

Contribution le : Aujourd'hui 22:57:54