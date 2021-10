Coyotte à 3 pattes

Options du sujet Imprimer le sujet

Quelques vidéos de Colette le coyote à 3 pattes à North Bend, Washington





Colette the Three-Legged Coyote || ViralHog

Contribution le : 13/10 08:10:19

La chienne d'une copine a également 3 pattes (suite à un accident de voiture). Mais il lui manque une patte avant, ce qui est plus gênant. Mais ça n'entame ni sa mobilité, ni son appétit de vivre !!!

Contribution le : 13/10 09:11:34

@FMJ65

C'est bien pour cela que le handicap fait partie de la normalité naturelle et qu'il ne faut ni parquer ni éliminer les individus qui en sont touchés.

Contribution le : 13/10 17:51:23

@alfosynchro

La nature s'en charge très bien, quand l'handicapé n'est plus capable d'échapper à ses prédateurs !

Contribution le : 13/10 20:15:17

@FMJ65

Oui, mais je parlais essentiellement du monde humain.

Encore que...

Contribution le : 13/10 20:29:37