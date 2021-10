Couper la route à un carrefour + Une corneille nourrit les pigeons

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4737 Karma: 3858

RelouOneKenoob Je ne contredis pas que le SUV blanc n'avait pas vraiment le temps de passer. Seulement il me semble que le droit français condamne aussi la non-maîtrise de véhicule. Pour le code US je ne sais pas.



J'ai déjà vu des constats de police où si le véhicule en faute était percuté à l'arrière, on le considérait donc déjà engagé au moment du choc, et en fonction de la constatation de traces de freinage ou non, les torts pouvaient être partagés, voire donnés à 100% à l'autre véhicule (la jeep orange dans notre cas)



Initialement dans ton bon droit, la justice peut te condamner pour inaction.





Contribution le : 13/10 16:24:33