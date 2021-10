Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71705 Karma: 34154

Sauvetage de drone depuis un bateau en pleine mer à Caves Beach en Australie





Pilot Dives Into Water to Save Drone || ViralHog



Je pensais que le mec en bas était là pour surveiller mais non...





Skateboarder Riding Down the Slope Narrowly Misses Collision With Passing Car - 1260173

Contribution le : 13/10 08:50:02