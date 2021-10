Un alpaga un peu gauche

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32493 Karma: 10530

CrazyCow Le dodo est disparu à cause de l'homme et non à cause d'une hypothétique maladresse innée. Au cas où



@Skwatek j'approuve Le dodo est disparu à cause de l'homme et non à cause d'une hypothétique maladresse innée. Au cas où

Contribution le : 13/10 14:30:39