L'agitation des poissons quelques secondes avant un tremblement de terre

予知・・・?地震直前の魚“一斉ジャンプ”専門家が解説(2021年10月11日)



C'était il y a une semaine lors du tremblement de terre d'amplitude 6.1 dans la région de Tokyo.

Contribution le : Aujourd'hui 14:34:23