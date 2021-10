Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Manoeuvrer son camion comme un boss 4 #1

Amazing Dutch truck driver



Un certain detail dans la video devrait faire réagir un peu plus que le sujet principal... Amazing Dutch truck driverUn certain detail dans la video devrait faire réagir un peu plus que le sujet principal...

Skwatek Re: Manoeuvrer son camion comme un boss

C’est de la faute de la cycliste ! Citation :C’est de la faute de la cycliste !

Kendaar Re: Manoeuvrer son camion comme un boss

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2170 Karma: 1263 et tout le monde a vu l'artefact video qui laisse penser qu'une soucoupe volante assiste a la scene en arriere plan dans le ciel ^^

