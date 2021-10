Un élève en a rickrollé 11 000 autres en hackant le réseau

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 3965 Karma: 2201



I hacked and rickrolled my entire high school district



Le 30 avril de cet année Minh Duong (avec l'aide d'amis) a rickrollé toutes les 6 écoles de son district pour un total de 11 000 élèves (et enseignants) en découvrant une faille

Il explique



