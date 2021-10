Régisio décolle en montgolfière

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise !





Régis, encore lui ... je ne vous en dis pas plus, à part qu'il est italien, que ça se passe au bord du lac de Côme et que son assurance fait la gueule.

A quel moment tu te dit que c'est une bonne idée de décoller ici sérieusement ?

Bah il a décollé, je ne vois pas le problème.

@Glock21 S'il a été autorisé par un autre Régis de la municipalité, les tares torts seront partagés et ça annonce une bataille de responsabilités entre leurs assurances respectives. J'espère que la statue est contemporaine, car sinon c'est irremplaçable !

C'est un caprice de riches d'avoir voulu décoller là ?

@gazeleau a écrit:

@gazeleau a écrit:

J'espère que la statue est contemporaine, car sinon c'est irremplaçable !



1928



Heureusement que c'était que la colonne sculptée et pas le lion qu'il a emporté. Avec la colonne à gauche aussi comme modèle je pense que ce n'est pas trop compliqué de la sculpter à nouveau.





https://goo.gl/maps/7qwvQzLdrNfcv5R87 Citation :Heureusement que c'était que la colonne sculptée et pas le lion qu'il a emporté. Avec la colonne à gauche aussi comme modèle je pense que ce n'est pas trop compliqué de la sculpter à nouveau.

gazeleau

Citation : Au-delà de l'apparence extérieure, le squelette du bâtiment est composé exclusivement de béton.

Ça ne devrait pas poser de problème pour en refaire une copie.

(Un coup de fil chez Bouygues et c'est réglé.) Citation :Ça ne devrait pas poser de problème pour en refaire une copie.(Un coup de fil chez Bouygues et c'est réglé.)

@Variel Bouygues ? C'est un coup à avoir une date de livraison programmée pour 2012, effective en 2023 avec les fers à béton apparents et déjà rouillés.

gazeleau Tu ne comprends rien à l'art. Tu ne comprends rien à l'art.

