Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un ours menaçant dans une rivière 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71682 Karma: 34077 Un ours menaçant dans une rivière au Kamtchatka en Russie





Swimming Bear Roars Menacingly After Boat || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:53:09

gazeleau Re: Un ours menaçant dans une rivière 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4727 Karma: 3848 bateau, moustique, ... pour lui ça doit être un peu pareil. Et donc ça énerve et ça se claque.

Contribution le : Aujourd'hui 10:44:45