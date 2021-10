Quand tu vas au distributeur avec un pickup (USA)

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4956 Karma: 13107 Des inconnus ont dévalisé un distributeur à billets dans la ville de Shelbyville (USA) en utilisant un pickup, ils ont réussi à voler 80'000 $ :



@Krogoth a écrit:

C'est pas systématiquement piégé aux bombes colorantes ce genre de caissette à billet?

Pas forcément la même sécurité selon le type d'automate Citation :Pas forcément la même sécurité selon le type d'automate

Je viens d'arriver Inscrit: 14/04 01:34:30 Post(s): 87 Karma: 51 Vu que ça a eu lieu à Shelbyville c'est forcément des voyous de Springfield qui ont fait le coup

