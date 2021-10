Index des forums Koreus.com La chambre des Liens 31 ans avant Smooth Criminal Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Cette technique "inventé" par Vincent Paterson, le chef des danseurs notamment sur les titres Beat it ou encore Thriller utilisait au départ un système de câble et de harnais lors du tournage du clip.

En 1993, l'équipe de Mickael Jackson dépose un brevet pour l'utilisation de chaussures truquées venant s'ancrer sur un "clou" sortant du sol et permettant l'utilisation de ce pas de dance en concert.



En France, en 1957, Marcel Amont chantait sur scène l'Amour en mer, sans harnais



https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i10046153/marcel-amont-chante-l-amour-en-mer



Désolé, l'intégration n'est pas prise en compte sur ce site, et je ne l'ai pas trouvé sur YT.

