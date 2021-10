1996 : Internet, c'est quoi ?

Je viens d'arriver Inscrit: 14/04 01:34:30 Post(s): 100 Karma: 76



@nobrain a écrit:

en même temps a l’époque on l'avait pas a la maison. On en entendait juste parler dans les films,



Si on l'avait chez soi mais ça coutait une blinde (enfin pour l'époque)

Il y a avait des fournisseurs comme



et tu retrouvais avec une facture de 1400Fr de téléphone ... (mon salaire était de 6500 Fr)

Et



Que de souvenir ... Put1 je suis vieux Citation :Si on l'avait chez soi mais ça coutait une blinde (enfin pour l'époque)Il y a avait des fournisseurs comme compuserve club internet qui te faisaient payer un abonnement pour y accéder avec un modem 28.8 Kb/s voir 33.6Kb/S ( puis est arrivé le 56Kb/s un peu plus tard) , il fallait donc payé la communication sur le réseau Transpac et le numéris (un peu plus rapide mais encore plus chère)et tu retrouvais avec une facture de 1400Fr de téléphone ... (mon salaire était de 6500 Fr)Et napster n’existait pas encore, on avait des sites HTML tout pété, de l'IRC , ...Que de souvenir ... Put1 je suis vieux

Contribution le : Aujourd'hui 19:12:25