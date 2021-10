Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron Images d'archives - Construction de l'usine marémotrice de la Rance 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1635 Karma: 750 Pendant 45 ans elle fut l'usine marémotrice la plus puissante du monde, elle produit en moyenne 57MW pour une puissance installée de 240MW. Une construction de grande ampleur dont les plans avaient été imaginé au tout début du siècle dernier...



EDF, la construction de l’usine marémotrice de la Rance

Contribution le : Aujourd'hui 21:04:04

RelouOneKenoob Re: Images d'archives - Construction de l'usine marémotrice de la Rance 0 #2

Je m'installe Inscrit: 14/04 01:34:30 Post(s): 102 Karma: 80 des années plus tard :





Usine marée motrice de la Rance Climactu



quoi en penser, que le projet n'a pas été complètement bien étudié, et que sa gestion a été sacrifié ?!

Honnêtement aucune idée

Contribution le : Aujourd'hui 21:49:39