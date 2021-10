[Trailer] Film Norvegien : I onde dager / The trip

Je m'installe Inscrit: 14/04 01:34:30 Post(s): 105 Karma: 78



Scénario

Tommy Wirkola ,John Niven,Nick Ball



Un couple Lars (





THE TRIP Bande Annonce VF (2021) Noomi Rapace



Dispo sur Netflix USA ou ailleurs sur internet

Fiche du Film sur



une comédie (avec de l'action et un peu de violence) norvégienne de 2021 réalisée par Tommy Wirkola, et avec Aksel Hennie et Noomi Rapace dans les rôles principaux.

Scénario

Un couple Lars (Hennie) et Lisa (Rapace) en ont assez l'un de l'autre, et tous deux envisagent de s'assassiner de manière bestiale lors d'un voyage dans leur chalet au bord de l'eau dans la campagne norvegienne. Cependant, leurs plans sont contrecarrés lorsque leur maison de campagne est envahie par, entre autres, trois prisonniers en fuite.

THE TRIP Bande Annonce VF (2021) Noomi Rapace

Dispo sur Netflix USA ou ailleurs sur internet

Je ne connaissais pas du tout et franchement belle surprise.

