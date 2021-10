Options du sujet Imprimer le sujet

Un cerf se bat contre un sac plastique dans le Parc national de Yellowstone

Elk Has Bout with Bag || ViralHog





Elk Has Bout with Bag || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:17:09

carpet_bombing Re: Un cerf se bat contre un sac plastique

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 4545 Karma: 3023





Il faut savoir se retirer face à un ennemi supérieur Heureusement pour lui, il a préférer capituler.Il faut savoir se retirer face à un ennemi supérieur

Contribution le : Aujourd'hui 10:32:42