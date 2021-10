Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Dure journée pour ce dépanneur... 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9377 Karma: 4134 Dure journée pour ce dépanneur...



Tough Day for Tow Truck Driver || ViralHog



Perso, je trouve qu'il y a un peu d'incompétence.

Contribution le : Aujourd'hui 17:21:41

deepo Re: Dure journée pour ce dépanneur... 0 #2

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 759 Karma: 419 Dommage parce qu'à la base y avait pas trop de casse.

Contribution le : Aujourd'hui 17:47:11

RelouOneKenoob Re: Dure journée pour ce dépanneur... 0 #3

Je m'installe Inscrit: 14/04 01:34:30 Post(s): 108 Karma: 85

@alfosynchro a écrit:

Perso, je trouve qu'il y a un peu d'incompétence.

Perso je pense qu'il a plus la tête ailleurs ( soit problème perso, ou substances qui lui ralentissent le cerveau ) ou juste une journée de merde (le câble de remorquage qui lâche puis le frein à main , Genre Citation :Perso je pense qu'il a plus la tête ailleurs ( soit problème perso, ou substances qui lui ralentissent le cerveau ) ou juste une journée de merde (le câble de remorquage qui lâche puis le frein à main , Genre la loi de murphy

Contribution le : Aujourd'hui 17:55:03