Accident de train + camion + voitures aux USA

Un camion transportant des voitures est resté bloqué sur une voie de chemin de fer à Love County (USA) :



Amtrak Train Collides With Semi Car Hauler in Oklahoma



Il y a eu 5 blessés léger parmis les passager du train.





Crash Involving Heartland Flyer Train Reported In Love County

Contribution le : Aujourd'hui 18:29:48