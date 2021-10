Un gardien de but expulsé pour s’être battu avec un joueur de sa propre équipe

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13263 Karma: 7916



Deux autres joueurs seront nécessaires pour les séparer, et le gardien sera expulsé par l’arbitre.







BBC SPORT NI - BIG TALKING POINT @Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval. Report & reaction #bbcfootball #BBCIrishPrem

