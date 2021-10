Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Reprise de Never Gonna Give you up par une jeune suédoise 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4975 Karma: 13225 Greta Thunberg a repris la chanson de Rick Asthley hier lors d'un concert pour le climat à Stockholm (Suède) :





Une autre vue :



Greta Thunberg (sjunger) - Climate Live Sweden (Stockholm, 16/10/2021)

Contribution le : Aujourd'hui 12:56:33

Fabiolo Re: Reprise de Never Gonna Give you up par une jeune suédoise 1 #5

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1339 Karma: 783



Il ne doit pas y avoir grand monde qui ne la connait pas. Je pense que tu peux mettre Greta Thunberg dans le titre plutôt que 'jeune suédoise".Il ne doit pas y avoir grand monde qui ne la connait pas.

Contribution le : Aujourd'hui 14:15:14