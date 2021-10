Options du sujet Imprimer le sujet

_Kazuya_ Brancher une prise à l'aveugle. #1







Pourquoi n'arrivons-nous pas à brancher une prise à l'aveugle, même en connaissant l'emplacement exact. Cette vidéo explique très clairement ce qu'il se passe :
La verdad yace debajo

Aujourd'hui 16:10:35

deepo Re: Brancher une prise à l'aveugle. #2

Tout s'explique! Mais alors mes chaussettes qui se dépareillent toute seules, les clés de ma porte d'entrée... Ils sont légion?

Aujourd'hui 16:25:25