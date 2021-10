de vélo freeride - La Rampage

Je m'installe Inscrit: 14/04 01:34:30 Post(s): 115 Karma: 86

La Marque de la boisson gazeuse qui est sensée "donner des ailes", mais qui prend l'argent pour en investir une partie dans les sports "extrêmes" a organisé la Rampage 2021 : une compétition de vélo freeride qui a lieu près du parc national de Zion, une réserve naturelle du sud-ouest de l'Utah, célèbre pour les falaises rouges abruptes du canyon de Zion



Le gagnant :



Brandon Semenuk Makes Red Bull Rampage History Once Again | Winning Run 2021



Le second:



Never Rule out Sorge | Kurt Sorge 2nd Place Run at Red Bull Rampage 2021



Le Troisième



Reed Boggs Drop Spinning 3rd Place Run at Red Bull Rampage 2021



Le concours entier



REPLAY: Red Bull Rampage 2021



Pour les modérateurs: Si le sujet n'est pas dans la bonne section, je vous prie de m'excuser et vous laisse le déplacer.

Contribution le : Aujourd'hui 00:43:31