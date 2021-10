Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une voiture défonce une vitrine 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71726 Karma: 34207 Une voiture défonce la vitrine d'une bijouterie à Tacoma, Washington





Car Crashes Through Jewelry Store || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:57:19

gazeleau Re: Une voiture défonce une vitrine 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4743 Karma: 3869 Quand tu paniques et ne sais ni freiner, ni tourner, ni "point-mortiser", ... tu peux te faire flinguer.

Contribution le : Aujourd'hui 10:05:38