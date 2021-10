Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un arbre a avalé un boitier électrique

Un arbre a avalé un boitier électrique à Cedar Hill, Texas, USA





Tree Swallows Junction Box || ViralHog

Aujourd'hui 10:12:47

Variel Re: Un arbre a avalé un boitier électrique

Il doit y avoir un moment qu'il n'y pas eu d'intervention sur ce coffret… Tant que ça marche.

Aujourd'hui 10:40:39