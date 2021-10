Une tribune s'effondre à la fin d'un match

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44791 Karma: 21824

Une tribune s'effondre sous le poids des supporters à la fin d'un match de football entre NEC Nimègue et Vitesse Arnhem aux Pays -Bas. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé.





Bizarre beelden: tribune in Nijmegen zakt in elkaar door feestende fans van Vitesse | @ESPN NL

Contribution le : Aujourd'hui 13:22:18