-Flo- Quand certains voient un conflit, d’autres voient une opportunité 3 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13269 Karma: 7934 Deux chiens se disputent la possession d’une balle pendant de longues minutes. Un conflit interminable ? Non, une opportunité.





Contribution le : Aujourd'hui 16:45:01