Skwatek Un chat avec la langue collée à une barre métallique gelée 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44796 Karma: 21831 Des hommes viennent en aide à un chat qui a la langue collée à une barre métallique gelée.





Cat's tongue stuck to the icy railing

Contribution le : Aujourd'hui 21:07:16