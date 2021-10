Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand ta maison décide de partir en vacances 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4986 Karma: 13293 Quand ta maison décide de partir en vacances :

Vous navigateur est trop vieux

Une maison est emportée par les flots

Contribution le : Aujourd'hui 21:35:52

alfosynchro Re: Quand ta maison décide de partir en vacances 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9388 Karma: 4149 J'imagine à peine ce que peuvent ressentir les gens qui voient partir ainsi leur maison.

Contribution le : Aujourd'hui 22:25:56