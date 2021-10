Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un camion perd un rouleau de cable 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71755 Karma: 34226 Un camion perd un rouleau de cable qui dévale une pente à Kansas City, Missouri, USA





Massive Wheel of Wire Rolls Away || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:26:50

FMJ65 Re: Un camion perd un rouleau de cable 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13053 Karma: 4043 Ah oui carrément, ça lui a défoncé la porte du camion !!!!

Contribution le : Aujourd'hui 09:12:24